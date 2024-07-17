На Киевщине с 16 по 18 июля будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности

С 16 по 18 июля на территории Киевской области будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Жара не собирается отступать, а вместе с ней растет угроза пожаров в природных экосистемах Киевской области.

По данным синоптиков, с 16 по 18 июля на территории области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за благоприятных погодных условий для распространения огня.

Жителям рекомендуется придерживаться безопасных правил:

- Не выжигать мусор, сухостой, листья и другие материалы в природных зонах.

- Воздерживаться от разжигания костров вблизи лесов или сельских домов.

- При устройстве костра использовать площадки с чистым грунтом и подготовленные для этого места.

Добавим

Полиция предупреждает, что несоблюдение соответствующих правил может привести не только к экологическому ущербу, но и к юридической ответственности. В случае обнаружения пожара необходимо срочно звонить на линию 101, а случаи самовольного выжигания растительности сообщать на номер 102 или по телефону экстренной помощи 112.

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