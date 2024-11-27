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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей

На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей

Киев  •  УНН

 • 5904 просмотра

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На Киевщине водитель Nissan погиб при попытке обгона, столкнувшись с инкассаторским Ford Transit. Авария вызвала цепную реакцию с участием еще трех грузовиков возле поселка Песковка.

Сегодня, 27 ноября, на автодороге Киев-Ковель произошла авария, в которой погиб водитель. Инцидент произошел вблизи поселка Песковка.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу полиции Киевской области.

детали

67-летний водитель автомобиля Nissan, выполнял маневр обгона. Мужчина не смог получить контроль над автомобилем и столкнулся с инкассаторским автомобилем Ford Transit.

В результате произошла цепная реакция: Ford Transit врезался в несколько грузовиков, среди которых были Volvo, Ford и ГАЗ.водитель Nissan погиб на месте от полученных травм.

Полиция раскрыла главную причину смертельных ДТП в Украине27 нояб. 2024, 11:53 • 10917 просмотров

Полиция работает на месте происшествия, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Количество ДТП выросло на 8-9% за год. По данным Департамента патрульной полиции, почти 40% всех ДТП с пострадавшими в Украине происходят из-за превышения скорости. Эта проблема сохраняется несмотря на недавние изменения в Правилах дорожного движения.

С 1 ноября во всех городах Украины ограничение скорости движения на улицах снова установлено на уровне 50 км/ч. В то же время это вопрос не столько инфраструктуры, сколько нормативного урегулирования.

Согласно официальным данным, за 10 месяцев 2024 года в Украине произошло 21 562 ДТП, в которых погибли 2541 человек. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий выросло на 8-9%.   

Пьяный водитель на BMW влетел в остановку в Хмельницком, три человека погибли - полиция18 нояб. 2024, 08:34 • 14129 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП