Находясь дома, пьяный мужчина совершил насильственные действия в отношении 15-летней дочери. На утро девушка рассказала все матери, которая и обратилась к правоохранителям. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

18 июля, около 15:49 часов в Бориспольское управление полиции Киевщины обратилась мать и сообщила, что ее дочь изнасиловал родной отец. За содеянное обидчику грозит до 12 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили, что событие произошло в вечернее время в одном из сел Бориспольщины. 42-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного домовладения изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери, вопреки ее воле.

Правоохранители в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту изнасилования и сексуального насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним

В Одесской области за изнасилование 9-летней девочки задержали 25-летнего мужчину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.