На Киевщине двое детей оказались заблокированными в задымленной квартире

В поселке Макаров Киевской области в одной из квартир пятиэтажного дома произошло задымление. В квартире двое детей были одни дома и не смогли выбраться самостоятельно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар произошел на последнем этаже многоэтажки.

Местные жители пытались самостоятельно открыть дверь задымленной квартиры. Спасатели их эвакуировали и после чего деблокировали дверь.

Они обследовали помещение и на балконе нашли двух несовершеннолетних детей 2012 и 2021 г.р. Их сразу вынесли и передали медикам - дети испугались и надышались угарным газом.

Также чрезвычайники вынесли на воздух их без сознания котика, которого удалось спасти.

Мать детей появилась после ликвидации пожара, она не прокомментировала свое отсутствие. Малышам повезло, что их крики услышали неравнодушные соседи и позвонили на "101". - указали в ГСЧС.

В Киеве произошел пожар вблизи озера Вырлица - КГГА