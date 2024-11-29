На Киев и еще ряд областей идет туман: видимость будет крайне низкая
Киев • УНН
В Киеве и пяти областях Украины ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Ухудшение видимости прогнозируется ночью и утром 30 ноября, а также в течение 29 ноября.
В Киеве и в регионе, а также, некоторых других областях Украины ожидается туман, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Ночью и утром 30 ноября в Киеве и регионе, а также Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях ожидается туман.
Сейчас известно, что по обновленному прогнозу Укргидрометцентра, туман ожидается в ближайший час и удержится до конца дня 29 ноября.
Синоптики сообщают о видимости 200-500 м, а это — 1 уровень опасности.
Напомним
В Украине 29 ноября ожидается потепление с мокрым снегом и дождем в некоторых областях. Температура будет колебаться от -6° до +12°, с гололедом на дорогах в северных регионах.