На Киев и еще ряд областей идет туман: видимость будет крайне низкая

В Киеве и в регионе, а также, некоторых других областях Украины ожидается туман, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Ночью и утром 30 ноября в Киеве и регионе, а также Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях ожидается туман.

Сейчас известно, что по обновленному прогнозу Укргидрометцентра, туман ожидается в ближайший час и удержится до конца дня 29 ноября.

Синоптики сообщают о видимости 200-500 м, а это — 1 уровень опасности.

Напомним

В Украине 29 ноября ожидается потепление с мокрым снегом и дождем в некоторых областях. Температура будет колебаться от -6° до +12°, с гололедом на дорогах в северных регионах.