В Хмельницкой области зафиксировали 129 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на вечер 4 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 129 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА, передает УНН.
"По состоянию на 21:00 4 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 129 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 28 выздоровели, 6 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 новых случаев выявлено в Старосинявском районе и 1 в Деражнянском районе (все лица из числа контактных).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 - летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.