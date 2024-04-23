В Херсонской области с утра новые удары рф - по Бериславу и Новокаирам, есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  98266 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  132344 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  132636 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  137312 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119231 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156563 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224264 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  431159 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175523 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131780 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  431159 просмотра
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  350440 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  397574 просмотра

В Херсонской области с утра новые удары рф - по Бериславу и Новокаирам, есть пострадавшие

В Херсонской области российские войска продолжили обстрелы, в результате которых двое гражданских получили взрывные травмы и осколочные ранения в Бериславе и Новокаире, а во время предыдущего обстрела в Херсоне был ранен один человек.

Война •   •  5442 просмотра
В Херсонской области с утра новые удары рф - по Бериславу и Новокаирам, есть пострадавшие

Несмотря на решение Минкульта: в КГГА не поддерживают идею о демонтаже бывшей Арки дружбы народов

КГГА не соглашается с решением Министерства культуры демонтировать Арку Свободы (бывшую Арку Дружбы народов) в Киеве, предупреждая, что это может быть опасно и дорого, поскольку арка играет важную роль в предотвращении оползней, и выступает за проведение общественных обсуждений для определения дальнейшей судьбы памятника.

Общество •   •  5807 просмотра
Несмотря на решение Минкульта: в КГГА не поддерживают идею о демонтаже бывшей Арки дружбы народов

Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

В Полтаве прогремел взрыв, власти пока не комментируют его причину, тогда как ранее Военно-воздушные силы предупредили о двух ракетах, направлявшихся в город.

Война •   •  7715 просмотра
Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

Рада поддержала законопроект по регулированию воспроизводства лесов

Верховная Рада поддержала законопроект о создании новой системы регулирования и контроля за деятельностью, связанной с лесными воспроизводственными ресурсами, обеспечение сохранения и воспроизводства уникальных лесных экосистем, сохранение генетического разнообразия, увеличение лесистости и приведение в соответствие с законодательством ЕС.

Экономика •   •  9189 просмотра
Рада поддержала законопроект по регулированию воспроизводства лесов

Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: фсб заявила о задержании еще одного якобы причастного мужчины

В Луганске задержали 29-летнего гражданина Украины по подозрению в причастности к подготовке покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который перешел на сторону России.

Новости Мира •   •  6391 просмотра
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: фсб заявила о задержании еще одного якобы причастного мужчины

В направлении Полтавы движутся две ракеты - Воздушные силы

Согласно предупреждению Военно-воздушных сил, две ракеты движутся в направлении Полтавы, в то время как в восточных и северо-восточных регионах была зафиксирована активность вражеской тактической авиации, что создает угрозу воздушных ударов по прифронтовым территориям.

Война •   •  8446 просмотра
В направлении Полтавы движутся две ракеты - Воздушные силы

В Германии ассистента евродепутата от AfD заподозрили в шпионаже на Китай

43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.

Новости Мира •   •  7491 просмотра
В Германии ассистента евродепутата от AfD заподозрили в шпионаже на Китай

"По техническим причинам": ГП "Документ" временно не выдает готовые документы за рубежом

По техническим причинам выдача готовых документов в зарубежных подразделениях Государственного предприятия "Документ" приостановлена.

Общество •   •  8680 просмотра
"По техническим причинам": ГП "Документ" временно не выдает готовые документы за рубежом

Студенты сами будут выбирать темп и продолжительность обучения: парламент принял решение

Студенты смогут формировать собственную образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения, а также менять профиль или специальность после года или полутора обучения.

Общество •   •  9585 просмотра
Студенты сами будут выбирать темп и продолжительность обучения: парламент принял решение

54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине

54-летний мужчина погиб, попав под поезд, когда переходил железнодорожные пути в Броварском районе Киевской области.

Общество •   •  12301 просмотра
54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине