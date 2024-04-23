В Херсонской области с утра новые удары рф - по Бериславу и Новокаирам, есть пострадавшие

В Херсонской области с утра фиксируют новые удары российских войск, враг, в частности, продолжил атаковать Берислав с беспилотников и обстрелял Новокаиры, известно о двух пострадавших сегодня, а также еще одном пострадавшем из-за обстрела Херсона накануне, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона в Бериславе пострадал 63-летний местный житель. Со взрывной травмой, контузией, ранением рук и туловища мужчину госпитализировали. Пострадавшему оказывается медпомощь, сообщили в ОВА.

Кроме того, российские войска покрыли огнем Новокаиры. Из-за вражеского обстрела взрывную травму и осколочное ранение лопатки получил 67-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, указали в ОВА.

Из-за вчерашнего российского обстрела Херсона, по данным ОВА, пострадал местный житель. Сегодня 65-летнего мужчину, который накануне попал под вражеский удар, доставили в больницу. У пострадавшего, как указано, - контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб глаза и ноги. Медики проводят дообследование и оказывают помощь раненому.

В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА