На Херсонщине полностью восстановили электроснабжение после массированных атак рф - ОВА
Киев • УНН
Энергетики восстановили электроснабжение для всех абонентов Херсонской области после массированных обстрелов. Ожидается восстановление теплоснабжения в микрорайоне Остров.
Электроснабжение на Херсонщине полностью восстановлено. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
"После вчерашних массированных обстрелов, которые оставили без света десятки тысяч абонентов, энергетики оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас свет вернулся в каждый дом", - сообщил Прокудин.
Кроме того, председатель Херсонской ОВА отметил, что ждет восстановления теплоснабжения в микрорайоне Остров.
Херсонщина в очередной раз под вражеским ударом: 3 человека погибли, 11 - ранены21 дек. 2024, 06:35 • 48697 просмотров