На Херсонщине мобильные огневые группы сбили ночью шесть "шахедов": Олещук показал видео

В ночь на 6 апреля мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили шесть вражеских "шахедов", сообщил в субботу командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

"Шесть сбитых "шахедов" в ночь на 6 апреля 2024 года - на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады! ", - написал Олещук в Telegram.

Он опубликовал видео боевой работы херсонцев по вражеским ударным БпЛА.

В ночь на 6 апреля в небе над Украиной силы ПВО сбили 28 вражеских беспилотников и 3 ракеты.