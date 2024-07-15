Количество пострадавших из-за утреннего вражеского обстрела села Садовое в Херсонской области увеличилось - стало известно о еще одном пострадавшем, также поврежден газопровод, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

Мрочко указал, что утром враг атаковал Садовое, и поврежден газопровод. "До проведения восстановительных работ работники АО "Херсонгаз" были вынуждены временно прекратить газоснабжение для местных жителей. О восстановлении подачи газа садовцам сообщим дополнительно", - отметил он в Telegram.

Также, по его словам, сегодня к медикам обратились двое раненых.

"Мужчина 1981 г.р. дообследуется. Предварительно у него минно-взрывная травма, полученная во время утреннего вражеского обстрела села Садовое", - сообщил Мрочуо.

Другой 44-летний мужчина, по его данным, также получил минно-взрывную травму. "Сейчас медики продолжают его обследовать. Ранен он был еще 11 июля во время атаки армии рф на Днепровский район Херсона", - указал Мрочко.

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