На Херсонщине госпитализировали женщину после утреннего обстрела Зеленовки

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 104742 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 113084 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 114954 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 136083 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 149552 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 143831 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 141131 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 189387 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131891 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине госпитализировали женщину после утреннего обстрела Зеленовки

На Херсонщине госпитализировали женщину после утреннего обстрела Зеленовки

Киев  •  УНН

19:42 • 6250 просмотра

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В результате обстрела Зеленовки на Херсонщине 43-летнюю женщину доставили с диагнозами минно-взрывная травма, контузия и ушиб грудной клетки.

На Херсонщине госпитализировали женщину, пострадавшую от утреннего обстрела в Зеленовке. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

43-летнюю женщину доставили с диагнозами минно-взрывная травма, контузия и ушиб грудной клетки. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь, ее состояние стабилизируют.

Напомним

В результате вражеского обстрела поселка Зеленовка на Херсонщине погибла 40-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее тело из-под завалов, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранения получили еще трое жителей. Среди них двое детей -10-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые имеют взрывные травмы, осколочные ранения и переломы. Их госпитализировали. Пострадала также 67-летняя женщина, у которой диагностирована взрывная травма, черепно-мозговая травма и перелом голени.

Трех детей ранили россияне в Херсонской области2 ноября 2024, 09:27 • 14676 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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