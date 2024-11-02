На Херсонщине госпитализировали женщину после утреннего обстрела Зеленовки
Киев • УНН
В результате обстрела Зеленовки на Херсонщине 43-летнюю женщину доставили с диагнозами минно-взрывная травма, контузия и ушиб грудной клетки.
На Херсонщине госпитализировали женщину, пострадавшую от утреннего обстрела в Зеленовке. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
43-летнюю женщину доставили с диагнозами минно-взрывная травма, контузия и ушиб грудной клетки. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь, ее состояние стабилизируют.
Напомним
В результате вражеского обстрела поселка Зеленовка на Херсонщине погибла 40-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее тело из-под завалов, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Ранения получили еще трое жителей. Среди них двое детей -10-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые имеют взрывные травмы, осколочные ранения и переломы. Их госпитализировали. Пострадала также 67-летняя женщина, у которой диагностирована взрывная травма, черепно-мозговая травма и перелом голени.
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