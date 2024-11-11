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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области атаки рф унесли жизни еще двух человек: погибла женщина, найдено тело таксиста

В Херсонской области атаки рф унесли жизни еще двух человек: погибла женщина, найдено тело таксиста

Киев  •  УНН

09:22 • 4297 просмотра

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В результате российского обстрела в селе Никольское погибла 80-летняя женщина. Оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области, повредив дома и инфраструктуру, также обнаружено тело пропавшего таксиста.

В результате очередного вражеского обстрела Херсонской области сегодня утром погибла пожилая женщина, сообщили в понедельник в Херсонской областной прокуратуре. По данным полиции области, за прошедшие сутки в сгоревшем в результате вражеской дроновой атаки автомобиле обнаружили тело пропавшего после вызова таксиста, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 11 ноября около 08:00 российская армия обстреляла из артиллерийского оружия село Никольское. 

По данным Херсонской ОВА, по Никольскому зафиксировано почти десяток вражеских "прилетов". 

"В результате обстрела погибла 80-летняя местная жительница, которая в момент атаки находилась в доме", - сообщили в прокуратуре.

За прошедшие сутки, по данным ГУНП в области, под огнем российских захватчиков из разных видов вооружения в очередной раз находились деоккупированные территории Бериславского и Херсонского районов. Зафиксировано повреждение девяти частных домов, школы, трех автомобилей, магазина, гаража и газопровода. Полиция показала последствия вражеских атак.

Как указано, российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на жилой квартал Змиевки. Пострадал 62-летний мужчина. После очередных вражеских сбросов получили повреждения три частных дома. Село страдало и от артиллерийского обстрела, снарядом поврежден частный дом.

В Антоновке после серии ударов российских БпЛА повреждены магазин, два автомобиля, газопровод и гараж.

Артиллерийским огнем повреждена школа в Томарино, а также три жилых дома в Никольском, Новокаирах и Белозерке.

По Михайловке войска рф одновременно били из артиллерии и били дронами типа "FPV", без пострадавших.

В Центральном районе Херсона оккупанты ударили FPV-дроном по частному дому, который получил повреждения. В результате артобстрела поврежден частный дом в прибрежной зоне Корабельного района.

По данным Херсонской ОВА, со вчерашнего вечера и по сегодняшнее утро российские войска били по Бериславу. Город оказался под ударами вражеской реактивной артиллерии, танков и минометов. В больницу обратилась 61-летняя женщина, которая пострадала из-за вчерашнего российского обстрела из реактивной артиллерии Берислава около 21:20 враг ударил по городу из реактивной артиллерии.

В полицию, как указано, также поступило сообщение о том, что 7 ноября после обслуживания вызова в районе Садового исчез 56-летний водитель такси. Позже был обнаружен сгоревший в результате дроновой атаки автомобиль мужчины и, вероятно, остатки его тела.

рф готовит коллаборационистов-учителей для работы на захваченных землях Херсонщины2 ноября 2024, 20:18 • 42752 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон