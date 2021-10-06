На Херсонщине зафиксировали 422 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На Херсонщине за 5 октября зафиксировано 422 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1420 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1440 ПЦР-исследований, 223 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1512 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 422 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 221 женщина и 201 человек”, — говорится в сообщении.
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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 367 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 55 человек.
Отмечается, что за сутки умерли 12 человек, когда от ковида выздоровели 163 человека.
“Поэтому сейчас в области 44 239 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 38 125 человек победили недуг;
— 4694 человека инфицированы COVID-19;
— 1420 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 469 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 206 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.