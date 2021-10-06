На Херсонщині зафіксували 422 нових випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На Херсонщині за 5 жовтня зафіксовано 422 нових випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 420 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1440 ПЛР-досліджень, 223 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1512 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 422 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 221 жінка та 201 чоловік”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 367 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 55 осіб.
Зазначається, що за добу померли 12 осіб, коли від ковід одужало 163 людини.
“Тож наразі в області 44 239 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 38 125 людей побороли недуг;
— 4 694 людини інфіковані COVID-19;
— 1 420 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 469 856 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 206 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.