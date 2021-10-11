На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На Херсонщине за 10 октября зафиксировано 349 новых случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1507 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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"За последние сутки проведено 988 ПЦР-исследований, 131 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1893 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 349 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 202 женщины и 147 мужчин. Среди них 24 ребенка и 10 медицинских работников ", - говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: "307 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 42 человека ".
Добавляется, что за сутки умерли 29 человек.
"Поэтому сейчас в области 47 440 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
- 38 720 человек победили недугов;
- 7213 человек инфицированы COVID-19;
- 1507 человек умерли ", - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2550089 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 700 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.