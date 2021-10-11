На Херсонщині зафіксували 349 нових випадків коронавірусу

Цитата

“За останню добу проведено 988 ПЛР-досліджень, 131 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1893 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 349 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 202 жінки та 147 чоловіків. Серед них 24 дитини та 10 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “307 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 42 особи”.

Додається, що за добу померли 29 осіб.

“Тож наразі в області 47 440 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

— 38 720 людей побороли недуг;

— 7 213 людей інфіковані COVID-19;

— 1 507 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 550 089 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 700 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.