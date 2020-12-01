В Херсонской области за сутки почти 300 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 197 человек. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1383 ПЦР-исследования и 976 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 11 детей и 14 медицинских работников”, — написал Гусев.
Глава ОГА сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “267 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 21 человек”.
По его словам, за прошедшие сутки в Херсонской области от COVID-19 умерли шесть женщин и четверо мужчин. Все имели пневмонию и COVID-19.
“Сейчас в области 10 659 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 4964 человека побороли недуг;
— 5455 человек инфицированы COVID-19;
— 240 человек умерли”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 498. За минувшие сутки в стране выздоровели 10 023 человека, 221 человек умер.