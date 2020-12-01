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В Херсонской области за сутки почти 300 новых случаев COVID-19

В Херсонской области за сутки почти 300 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11602 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 197 человек. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1383 ПЦР-исследования и 976 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 11 детей и 14 медицинских работников”, — написал Гусев.

Глава ОГА сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “267 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 21 человек”.

По его словам, за прошедшие сутки в Херсонской области от COVID-19 умерли шесть женщин и четверо мужчин. Все имели пневмонию и COVID-19.

“Сейчас в области 10 659 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 4964 человека побороли недуг;

— 5455 человек инфицированы COVID-19;

— 240 человек умерли”, — резюмировал глава ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 498. За минувшие сутки в стране выздоровели 10 023 человека, 221 человек умер.

Украинские Национальные Новости

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