На Херсонщині за добу майже 300 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одужали 197 людей. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 1383 ПЛР-дослідження та 976 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 11 дітей та 14 медичних працівників”, — написав Гусєв.
Очільник ОДА повідомив, що стан хворих задовільний: “267 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 21 особу”.
За його словами, за минуло добу в Херсонській області від COVID-19 померли шестеро жінок та четверо чоловіків. Усі мали пневмонію та COVID-19.
“Наразі в області 10659 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 4964 людини побороли недуг;
— 5455 людей інфіковані COVID-19;
— 240 людей померли”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 745 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 498. За минулу добу в країні одужали 10 023 особи, 221 людина померла.