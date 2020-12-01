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На Херсонщині за добу майже 300 нових випадків COVID-19

На Херсонщині за добу майже 300 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19, одужали 197 людей. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 1383 ПЛР-дослідження та 976 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 11 дітей та 14 медичних працівників”, — написав Гусєв.

Очільник ОДА повідомив, що стан хворих задовільний: “267 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 21 особу”.

За його словами, за минуло добу в Херсонській області від COVID-19 померли шестеро жінок та четверо чоловіків. Усі мали пневмонію та COVID-19.

“Наразі в області 10659 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 4964 людини побороли недуг;

— 5455 людей інфіковані COVID-19;

— 240 людей померли”, — резюмував очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 745 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 498. За минулу добу в країні одужали 10 023 особи, 221 людина померла.

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