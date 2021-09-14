На Херсонщине обнаружили 222 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На Херсонщине за 14 сентября зафиксировано 222 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1291 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1058 ПЦР-исследований, 205 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 929 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 222 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 143 женщины и 79 мужчин. Среди них 38 детей и 4 медицинских работника”, - говорится в сообщении.
Детали
“Состояние больных удовлетворительное, 191 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 31 человек ”, - говорится в сообщении.
За сутки умерли 3 человека, также в области 66 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 39 123 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.
Из них
−36212 человека побороли недугов;
−1620 человек инфицированы COVID-19;
−1291 человек умер ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 457 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.