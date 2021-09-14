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На Херсонщині виявили 222 нові випадки коронавірусу

На Херсонщині виявили 222 нові випадки коронавірусу

Київ • УНН

 • 18959 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. На Херсонщині за 14 вересня зафіксовано 222 нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 291 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 1058 ПЛР-досліджень, 205 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 929 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 222 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 143 жінки та 79 чоловіків. Серед них 38 дітей та 4 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

“Стан хворих задовільний, 191 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 31 особу”, — йдеться у повідомленні.

За добу померли 3 людини, також в області 66 одужань.

“Тож наразі в області 39 123 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
З них:
—36 212 людини побороли недуг;
—1 620 людей інфіковані COVID-19;
—1 291 людина померла”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 321 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 457 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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