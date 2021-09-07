На Херсонщине обнаружили 123 новых случая коронавируса в сутки

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“За последние сутки проведено 810 ПЦР-исследований, 167 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1028 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 123 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 75 женщин и 48 мужчин. Среди них 24 ребенка и 2 медицинских работника ”, - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “109 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек ”.
В области за сутки умерли 4 человека.
“Поэтому сейчас в области 38 478 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−35636 человек побороли недугов;
−1575 человек инфицированы COVID-19;
−1267 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2300504 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 054 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.