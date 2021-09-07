На Херсонщині виявили 123 нові випадки коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 810 ПЛР-досліджень, 167 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1028 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 123 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 75 жінок та 48 чоловіків. Серед них 24 дитини та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “109 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб”.

В області за добу померли 4 людини.

“Тож наразі в області 38 478 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—35 636 людей побороли недуг;

—1575 людей інфіковані COVID-19;

—1 267 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 300 504 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 054 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.