На Херсонщине известно о трех пропавших без вести в зоне катастрофы - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По информации заместителя Министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко, сегодня было уже три обращения в полицию относительно пропавших без вести в зоне катастрофы на Херсонщине. Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 относительно лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области”, - сказал Леонид Тимченко.
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Также заместитель главы МВД рассказал, что делать родственникам, чьи родные пропали или не выходят на связь.
"Прежде всего нужно обращаться в Национальную полицию Украины по номеру 102, чтобы предоставить информацию о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После этого Национальная полиция, используя все средства, осуществляет поиск лиц", - говорит заместитель министра.
Кроме этого, он посоветовал украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться к правоохранителям.
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