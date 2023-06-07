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На Херсонщине известно о трех пропавших без вести в зоне катастрофы - МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. По информации заместителя Министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко, сегодня было уже три обращения в полицию относительно пропавших без вести в зоне катастрофы на Херсонщине. Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Telegram, пишет УНН.

На Херсонщине известно о трех пропавших без вести в зоне катастрофы - МВД

Цитата

"По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 относительно лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области”, - сказал Леонид Тимченко.

Дополнение

Также заместитель главы МВД рассказал, что делать родственникам, чьи родные пропали или не выходят на связь.

"Прежде всего нужно обращаться в Национальную полицию Украины по номеру 102, чтобы предоставить информацию о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После этого Национальная полиция, используя все средства, осуществляет поиск лиц", - говорит заместитель министра.

Кроме этого, он посоветовал украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться к правоохранителям.

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