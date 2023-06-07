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На Херсонщині відомо про трьох зниклих безвісти в зоні катастрофи - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. За інформацією заступника Міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченко, сьогодні було вже три звернення в поліцію щодо зниклих безвісти в зоні катастрофи на Херсонщині. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

На Херсонщині відомо про трьох зниклих безвісти в зоні катастрофи - МВС

Цитата

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області”, - сказав Леонід Тимченко.

Доповнення

Також заступник очільника МВС розповів, що робити родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв'язок.

"Насамперед потрібно звертатися до Національної поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Після цього Національна поліція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб", - каже заступник міністра.

Окрім цього, він порадив українцям, рідні яких перебувають у зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

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