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В Херсонской области город "закрыли" на карантин

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Херсонской области город Каховка закрыли на въезд и выезд из-за 22 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"Сегодня региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе обнаружены 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Так, начиная с 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая город Каховка будет закрыто на въезд-выезд, а именно въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорта специальных рейсов, обеспечивает перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Отмечается, что в городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрыто дороги бетонными блоками.

"Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий, путем круглосуточного патрулирования", - добавляется в сообщении.

Напомним, в селе Зоря Ровенского района из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд.

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