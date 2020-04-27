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На Рівнинщині "закрили" село через спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У селі Зоря Рівненського району через спалах COVID-19 обмежили в’їзд та виїзд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

"На позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС вирішено посилити карантин в селі. Відсьогодні починають встановлювати блокпости. До роботи у склад КПП залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вони перевірятимуть температуру, проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу, дезінфікуватимуть транспорті засоби, які доставляють продукти харчування та ліки.

"Діятиме особливий режим в’їзду та виїзду з населеного пункту. На місцевих дорогах рух транспорту обмежено, крім спеціального та визначеного. З 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту заборонено пересування громадян і рух транспорту. Рекомендовано об’їзд населеного пункту, у разі неможливості буде забезпечено транзит без зупинок через село",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у ще одному гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу.

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