На Херсонщині місто “закрили” на карантин

“Сьогодні регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття міста Каховка на карантин. У місті виявлені 22 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Тому з 29 квітня на території міста проводитимуться тимчасові обмеження та додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби”, — сказано у повідомленні.

Так, починаючи з 08:00 години 29 квітня і до 06:00 години 4 травня місто Каховка буде закрито на в’їзд-виїзд, а саме в’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим в місті Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що у місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС “КТК”) та по вул. Мелітопольська 1а, а також обмежений рух та перекритті дороги бетонними блоками.

“Правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів, шляхом цілодобового патрулювання”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Зоря Рівненського району через спалах COVID-19 обмежили в’їзд та виїзд.