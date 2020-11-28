На Херсонщине жители 21 многоэтажки остались без отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жители 21 многоэтажки на Херсонщине остались без тепла из-за проблем с теплоснабжением в городе Алешки. В облгосадминистрации призвали к служебному расследованию, хотят привлечь виновных к ответственности. Об этом на своей странице сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“В городе Олешки возникла проблема с теплоснабжением района Жилпоселок, в результате жители 21 многоэтажки остались без тепла”, — написал глава ОГА.
Он сообщил, что решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС эту ситуацию определен как чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового уровня. “Принятие этого решения позволит финансировать работы по ликвидации ЧС из резервного фонда местных бюджетов”, — пояснил Гусев.
Глава ОГА заявил, что “откровенно возмущен” из-за этой ситуацию и из-за того факта, что “такое развитие событий в городском совете не предотвратили заранее, знающие о проблемных обстоятельства”.
В связи с этим он поручил провести служебное расследование относительно срыва отопительного сезона: “этот вопрос должны изучить правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности”, — написал он.
Напомним, вечером 27 ноября в Нафтогазе сообщили, что отопительный сезон начался по всей территории Украины, а задержка подачи тепла в отдельных населенных пунктах состоялась из-за бездействия местных властей.