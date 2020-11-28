На Херсонщині мешканці 21 багатоповерхівки залишились без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Мешканці 21 багатоповерхівки на Херсонщині залишились без тепла, через проблеми з теплопостачанням в місті Олешки. В облдержадміністрації закликали до службового розслідування, хочуть притягнути винних до відповідальності. Про це на своїй сторінці повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“В місті Олешки виникла проблема з теплопостачанням району Житлоселище, в результаті мешканці 21 багатоповерхівки залишилися без тепла”, — написав очільник ОДА.
Він повідомив, що рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС цю ситуацію визначено як надзвичайну ситуацію техногенного характеру об’єктового рівня. “Прийняття цього рішення дозволить фінансувати роботи з ліквідації НС з резервного фонду місцевих бюджетів”, — пояснив Гусєв.
Очільник ОДА заявив, що “відверто обурений” через цю ситуацію і через той факт, що “такому розвитку подій в міській раді не запобігли заздалегідь, знаючі про проблемні обставини”.
У зв’язку з цим він доручив провести службове розслідування щодо зриву опалювального сезону: “це питання мають вивчити правоохоронні органи, аби притягнути винних осіб до відповідальності”, — написав він.
Нагадаємо, ввечері 27 листопада у Нафтогазі повідомили, що опалювальний сезон розпочався по всій території України, а затримка подачі тепла у окремих населених пунктах відбулася через бездіяльність місцевої влади.