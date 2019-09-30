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В Херсонской области дельцы выращивали элитную марихуану для перепродажи в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Геническом районе Херсонской области СБУ ликвидировала сеть приусадебных участков, на которых выращивались кусты элитных сортов марихуаны, которые затем переправлялись, перепродавались в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.

В Херсонской области дельцы выращивали элитную марихуану для перепродажи в оккупированном Крыму

“Плантацией” круглосуточно занималась вся семья организатора. Они ухаживали за насаждениями, обеспечивая своевременный полив, подкормку почвы и освещение. После сбора “урожая” каннабис сушили, измельчали и фасовали", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что наркодельцы в течение длительного времени использовали отлаженную схему поставок готового наркотика к крупным населенным пунктам, в частности, для перепродажи во временно аннексированной АР Крым.

Правоохранители изъяли марихуану общая стоимость изготовленного из нее наркотика на черном рынке составила бы более двух миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к незаконному посеву и выращиванию конопли.

Напомним, в Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на производстве и сбыте крупных партий наркотических средств и психотропных веществ.

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