На Херсонщині ділки вирощували елітну марихуану для перепродажу в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Генічеському районі Херсонщини СБУ ліквідувала мережу присадибних ділянок, на яких вирощувались кущі елітних сортів марихуани, які потім переправлялись перепродавались в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Плантацією” цілодобово займалась уся родина організатора. Вони доглядали за насадженнями, забезпечуючи своєчасний полив, підживлення ґрунту та освітлення. Після збору “врожаю” канабіс сушили, подрібнювали та фасували", — сказано у повідомленні.
Задокументовано, що наркоділки протягом тривалого часу використовували налагоджену схему постачання готового наркотику до великих населених пунктів, зокрема, для перепродажу до тимчасово анексованої АР Крим.
Правоохоронці вилучили марихуану загальна вартість виготовленого з неї наркотику на чорному ринку становила б понад два мільйони гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконного посіву та вирощування конопель.
Нагадаємо, у Закарпатській області Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин.