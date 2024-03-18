На Харьковщине войска рф ударили по православному храму

В Новоосиново Куриловской общины Купянщины на Харьковщине оккупанты нанесли удар по православному храму. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Удар был осуществлен сегодня утром в Новоосиново Куриловской громады Купянщины. Село расположено недалеко от линии боевого соприкосновения, поэтому сейчас находится в зоне поражения российской ствольной и реактивной артиллерии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что снаряд попал в котельную, которая находилась рядом со зданием культового сооружения. В результате взрыва котельная загорелась. Также загорелся и дровник. Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Спасатели ГСЧС сделали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на церковь.

Взрывами также повреждено здание сельского совета и 2 частных дома, 1 человек получил ранения.

Напомним

россияне сегодня утром обстреляли поселок Купянского района Харьковщины, ранения получил один человек. За прошедшие сутки из-за атак рф в области ранения получили 5 человек.