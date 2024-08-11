На Харьковщине войска рф попали ракетой в Дом детского творчества
Киев • УНН
российские войска нанесли ракетный удар по Дому детского и юношеского творчества в Золочеве Харьковской области. В результате атаки загорелась крыша двухэтажного административного здания.
Войска рф ночью ударили ракетой по Злочеву, попали в Дом детского и юношеского творчества. Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района. Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества. Произошло возгорание крыши двухэтажный административного здания,
Напомним
10 августа российские войска обстреляли несколько районов Харьковской области. В результате атак погибли два человека, 4 ранены, повреждены жилые дома, больница и учебное заведение.