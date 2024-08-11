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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине войска рф попали ракетой в Дом детского творчества

На Харьковщине войска рф попали ракетой в Дом детского творчества

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 05:20  •  25812 просмотра

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российские войска нанесли ракетный удар по Дому детского и юношеского творчества в Золочеве Харьковской области. В результате атаки загорелась крыша двухэтажного административного здания.

Войска рф ночью ударили ракетой по Злочеву, попали в Дом детского и юношеского творчества. Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района. Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества. Произошло возгорание крыши двухэтажный административного здания,

- отметил он.

Напомним

10 августа российские войска обстреляли несколько районов Харьковской области. В результате атак погибли два человека, 4 ранены, повреждены жилые дома, больница и учебное заведение.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
bogodukhovБогодухов
kharkivХарьков
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