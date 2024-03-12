На Харьковщине суд возвращает незаконно переданную в аренду землю стоимостью более 150 млн грн

Прокуратура через суд обязала предприятие вернуть земельный участок вдоль российско-украинской границы на Харьковщине стоимостью более 150 млн грн. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Суд в Харьковском регионе вынес решение удовлетворить исковое заявление Харьковской областной прокуратуры по делу об устранении препятствий государству в пользовании и распоряжении землями обороны.

Указано, что земельный участок в Богодуховском районе Харьковской области незаконно вышел из государственной собственности, став коммунальной, и был передан в аренду агрофирме для сельскохозяйственных целей. Его площадь составляет 24,3 га, а стоимость превышает 150 млн гривен.

Во время судебного разбирательства установлено, что этот земельный участок на самом деле является частью пограничной полосы, предназначенной исключительно для возведения и эксплуатации инженерных защитных сооружений с целью защиты от агрессии рф.

Напомним

Такие земли, согласно законодательству, должны находиться в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы

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