В Харьковской области рассматривают возможность расширения зоны обязательной эвакуации: Синегубов назвал районы

В Харьковской ОВА сейчас рассматривают населенные пункты севера - в Богодуховском и Харьковском районах - для вероятного объявления там обязательной эвакуации, возможно, принудительной - именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно под вражескими обстрелами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы фиксируем последние шесть месяцев усиление атак на населенные пункты Харьковской области, включая город Харьков. Сегодня ночью была атака "шахедами". Сбито около восьми "шахедов". Мы советуем из приграничных населенных пунктов все же эвакуироваться. Например, мы уже фактически завершили эвакуацию принудительно детей из двух громад Купянского направления. Мы вывезли почти 160 детей со своими семьями", - рассказал Синегубов.

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По его словам, сейчас проводится анализ, остался ли там еще кто-то, поскольку была информация, что кто-то выезжал самостоятельно, однако нужно каждый дом проверить.

"Так же объявлена обязательная эвакуация из 57 населенных пунктов на Купянщине. Сейчас это единственный способ обезопасить свою жизнь", - сказал Синегубов.

На вопрос, есть ли смысл расширить населенные пункты, откуда необходимо вывозить людей, или ситуация контролируется, Синегубов ответил: "То, что ситуация контролируемая - это да, но мы все равно должны анализировать почти ежедневно те населенные пункты, где мы должны объявлять обязательную эвакуацию, и сейчас мы рассматриваем населенные пункты на севере нашей области - это Богодуховский и Харьковский районы, для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию, возможно, принудительную именно детей из тех населенных пунктов, которые находятся постоянно под обстрелами".

Синегубов сообщил, что так же продолжают анализировать Волчанское направление, Купянское направление для того, чтобы расширять фактически эти процессы.