В Харькове армия рф ударила по гражданской жилой инфраструктуре - ОВА

Российские войска сегодня попали в гражданскую жилую инфраструктуру в Шевченковском районе Харькова, данных о жертвах нет, разрушения оцениваются, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Оккупанты ударили по гражданской жилой инфраструктуре Харькова. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на данный момент не поступала - написал Синегубов в Telegram.

"Предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова. Информация о пострадавших и возможных разрушениях - уточняется", - добавил Терехов в Telegram.

В Харькове прогремел взрыв: предварительно, есть попадания - мэр