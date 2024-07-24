В среду, 24 июля, на Харьковщине, в одном из подразделений между бойцами Сил обороны произошла стрельба. В результате инцидента есть раненые и убитые. Об этом заявили в ОСУВ "Хортица", передает УНН.

Детали

На Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на почве личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Раненых военнослужащих было оперативно доставлено в Военно-медицинский клинический центр, где им оказывается вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых - тяжелое

- резюмировали в ОСУВ «Хортица».

Отмечается, что на месте происшествия уже работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.

Кроме того, руководством принимаются все необходимые меры, для недопущения в дальнейшем подобных случаев.

Напомним

В эти выходные, 21 июля в гостинице в Тернополе майор застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт возник на почве ревности.