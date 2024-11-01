На Харьковщине 17-летний подросток был арестован за жестокое нападение на девушку

Суд принял решение об ареше 17-летнего парня по подозрению в убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Детали

В Харьковской области суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога для 17-летнего подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко прокомментировал: "Содержание под стражей без права внесения залога. 60 суток".

Напомним

Трагедия произошла, когда девушка возвращалась со дня рождения, идя вместе с соседом. По данным следствия парень начал приставать к ней, а получив отказ, совершил жестокое нападение. Он бил девушку по голове, пытался задушить, а также изнасиловал ее во дворе. После этого подозреваемый облил тело дизельным топливом и пытался сжечь на огороде.

Девочка была найдена живой, но, несмотря на все усилия врачей, она умерла в больнице после 10 дней борьбы за жизнь.

Изнасиловал 15-летнюю девушку, а потом поджег: на Харьковщине 17-летнего парня отправили под стражу