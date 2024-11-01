На Харьковщине 17-летний подросток был арестован за жестокое нападение на девушку
Киев • УНН
Суд арестовал 17-летнего парня на 60 суток без залога по подозрению в убийстве 15-летней девушки. Подозреваемый жестоко избил, изнасиловал и пытался сжечь жертву, которая умерла в больнице через 10 дней.
Суд принял решение об ареше 17-летнего парня по подозрению в убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Детали
В Харьковской области суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога для 17-летнего подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко прокомментировал: "Содержание под стражей без права внесения залога. 60 суток".
Напомним
Трагедия произошла, когда девушка возвращалась со дня рождения, идя вместе с соседом. По данным следствия парень начал приставать к ней, а получив отказ, совершил жестокое нападение. Он бил девушку по голове, пытался задушить, а также изнасиловал ее во дворе. После этого подозреваемый облил тело дизельным топливом и пытался сжечь на огороде.
Девочка была найдена живой, но, несмотря на все усилия врачей, она умерла в больнице после 10 дней борьбы за жизнь.
Изнасиловал 15-летнюю девушку, а потом поджег: на Харьковщине 17-летнего парня отправили под стражу1 ноября 2024, 17:46 • 10800 просмотров