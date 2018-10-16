На харьковском предприятии из-за пожара произошла утечка кислоты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На территории одного из предприятий в Харькове произошел пожар, в результате чего возникла утечка кислоты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежесуточный отчет об оперативной обстановке в Харьковской области.
Так, пожар возник 15 октября в 7:05 в помещении одной из компаний на улице Плиточная, где проводятся гальванические работы.
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"Общая площадь пожара составила 60 м2. В результате пожара возникла утечка кислоты. Пожар локализован в 7:11, ликвидирован – в 8:15", – говорится в отчете.
Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара сейчас выясняются.
Как сообщал УНН, в Житомирской области во время пожара на предприятии погибли два человека.