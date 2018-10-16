На харківському підприємстві через пожежу стався витік кислоти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На території одного з підприємств у Харкові сталася пожежа, внаслідок чого виник витік кислоти. Про це повідомляє УНН з посиланням на щодобовий звіт про оперативну обстановку у Харківській області.
Так, пожежа виникла 15 жовтня о 7:05 у приміщені однієї з компаній на вулиці Плиточна, де проводяться гальванічні роботи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масштабна пожежа у Дніпрі: вогонь пошкодив десяток вантажівок та знищив 300 єврокубів
"Загальна площа пожежі склала 60 м2. У результаті пожежі виник витік кислоти. Пожежа локалізована о 7:11, ліквідована – о 8:15", – йдеться у звіті.
Постраждалих у результаті займання немає. Причини пожежі нині з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, у Житомирській області під час пожежі на підприємстві загинуло двоє людей.