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На харківському підприємстві через пожежу стався витік кислоти

На харківському підприємстві через пожежу стався витік кислоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На території одного з підприємств у Харкові сталася пожежа, внаслідок чого виник витік кислоти. Про це повідомляє УНН з посиланням на щодобовий звіт про оперативну обстановку у Харківській області.

Так, пожежа виникла 15 жовтня о 7:05 у приміщені однієї з компаній на вулиці Плиточна, де проводяться гальванічні роботи.

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"Загальна площа пожежі склала 60 м2. У результаті пожежі виник витік кислоти. Пожежа локалізована о 7:11, ліквідована – о 8:15", – йдеться у звіті.

Постраждалих у результаті займання немає. Причини пожежі нині з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області під час пожежі на підприємстві загинуло двоє людей.

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