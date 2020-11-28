В Харьковской области разоблачили нарколабораторию с психотропами на 4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харьковской области разоблачили преступную деятельность двух мужчин, которые организовали нарколабораторию, позволявшая изготавливать около 3 килограммов психотропного вещества PVP в сутки. За незаконное изготовление особо опасных психотропных веществ фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции, информирует УНН.
"Полицейские установили, что организовали изготовление психотропов двое мужчин: 32-летний хмельничанин и 33-летний житель столицы. Они арендовали загородный дом в Волчанском районе Харьковской области, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества PVP. Мощность такой лаборатории позволяла "химикам" изготавливать в сутки около трех килограммов психотропов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские провели санкционированный обыск по месту "изготовления" психотропа. В результате изъято емкости с "PVP", 50 канистр с различными химическими реактивами, зип-пакеты для фасовки, электронные весы и лабораторное оборудование - колбы, воронки, охладители, печи.
Как отмечают правоохранители, во время обысков было изъято психотропов на 4 млн гривен.
Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи Новобаварского отдела полиции готовят фигурантам уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное им грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киевской области ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина.