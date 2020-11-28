На Харківщині викрили нарколабораторію із психотропами на 4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Харківщині викрили злочинну діяльність двох чоловіків, які організували нарколабораторію, що дозволяла виготовляти близько 3 кілограмів психотропної речовини PVP за добу. За незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропів фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, інформує УНН.
"Поліцейські встановили, що організували виготовлення психотропів двоє чоловіків: 32-річний хмельничанин та 33-річний житель столиці. Вони орендували заміський будинок у Вовчанському районі Харківщини, де обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP. Потужність такої лабораторії дозволяла "хімікам" виготовляти за добу близько трьох кілограмів психотропів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські провели санкціонований обшук за місцем "виготовлення" психотропу. У результаті вилучено ємкості з "PVP", 50 каністр з різними хімічними реактивами, зіп-пакети для фасування, електронні ваги та лабораторне обладнання - колби, воронки, охолоджувачі, печі.
Як зазначають правоохоронці, під час обшуків було вилучено психотропів на 4 млн гривень.
Обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Новобаварського відділу поліції готують фігурантам повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України.
За вчинене їм загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Київщині ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.