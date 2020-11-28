На Харківщині викрили нарколабораторію із психотропами на 4 млн гривень

"Поліцейські встановили, що організували виготовлення психотропів двоє чоловіків: 32-річний хмельничанин та 33-річний житель столиці. Вони орендували заміський будинок у Вовчанському районі Харківщини, де обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP. Потужність такої лабораторії дозволяла "хімікам" виготовляти за добу близько трьох кілограмів психотропів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські провели санкціонований обшук за місцем "виготовлення" психотропу. У результаті вилучено ємкості з "PVP", 50 каністр з різними хімічними реактивами, зіп-пакети для фасування, електронні ваги та лабораторне обладнання - колби, воронки, охолоджувачі, печі.

Як зазначають правоохоронці, під час обшуків було вилучено психотропів на 4 млн гривень.

Обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Новобаварського відділу поліції готують фігурантам повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України.

За вчинене їм загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Київщині ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.