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В Харьковской области третий день продолжается пожар на АЗС

Киев • УНН

 • 23528 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Под Харьковом уже третий день идет пожар на АЗС. До сих пор горят остатки газового конденсата. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Харьковской области третий день продолжается пожар на АЗС

Цитата

“По состоянию на 7 часов утра 31 октября на территории АЗС „WOG“ вблизи с. Рай-Оленевка Холодногорского района из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата, где 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом (18 м.куб.) произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на 2 грузовых автомобиля”, — говорится в сообщении.

Подробности

Отмечается, что в 05:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м.

Добавляется, что жертв и пострадавших нет.

Для дежурства привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.

Напомним

Накануне, во время пожара Николаевской области, выгорело пять тонн сена.

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