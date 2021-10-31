В Харьковской области третий день продолжается пожар на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Под Харьковом уже третий день идет пожар на АЗС. До сих пор горят остатки газового конденсата. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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“По состоянию на 7 часов утра 31 октября на территории АЗС „WOG“ вблизи с. Рай-Оленевка Холодногорского района из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата, где 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом (18 м.куб.) произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на 2 грузовых автомобиля”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 05:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м.
Добавляется, что жертв и пострадавших нет.
Для дежурства привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.
Напомним
Накануне, во время пожара Николаевской области, выгорело пять тонн сена.