На Харківщині третій день триває пожежа на АЗС

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“Станом на 7 год. 31 жовтня на території АЗС “WOG” поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району через запірну арматуру підземної ємності продовжується горіння залишків газового конденсату, де 28 жовтня внаслідок розгерметизації підземної ємності з газом (18 м.куб.), стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на 2 вантажні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що о 05:48 вогнеборці локалізували пожежу на площі 250 кв. м.

Додається, що жертв та постраждалих немає.

Для чергування залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.

Нагадаємо

Напередодні, під час пожежі на Миколаївщині, вигоріло п’ять тонн сіна.