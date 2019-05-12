В Харьковской области прокуратура вернула государству сельхозугодья стоимостью 6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Барвенковский районный суд области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 195 га сельхозугодий после пользования псевдофермером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о 7 участков на территории Барвенковского района общей стоимостью почти 6 млн грн.
Указанные площади в течение 2015-2016 гг. на основании приказов ГУ Госгеокадастра в области получила в пользование женщина-предприниматель. Земли выделялись без проведения торгов для ведения фермерского хозяйства.
Однако в заявлении на получение участков женщина не обосновала должным образом, зачем арендует такие большие площади. Более того, фермерское хозяйство она в течение 3 лет так и не зарегистрировала. Предпринимательница пользовалась землями как физлицо, так платила только арендную плату за землю. При этом при условии создания ФХ в бюджет бы поступали еще и налоги от ведения хозяйственной деятельности.
Хозяйство женщина зарегистрировала только после обращения прокуратуры в суд.
Учитывая, что участки были арендованы и использовались с рядом нарушений, суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании незаконными и отмене приказов Госгеокадастра, признании недействительными договоров аренды, отмена государственной регистрации участков и возвращения их в собственность государства. Сейчас идет время на апелляционное обжалование судебного решения.
Напомним, за прошедшую неделю органы прокуратуры вернули государству земли стоимостью почти 55 млн грн.