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На Харківщині прокуратура повернула державі сільгоспугіддя вартістю 6 млн грн

На Харківщині прокуратура повернула державі сільгоспугіддя вартістю 6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Барвінківський районний суд області задовольнив позов прокуратури про повернення державі 195 га сільгоспугідь з користування псевдофермера. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Як розповів керівник Лозівської місцевої прокуратури Ігор Білодід, йдеться про 7 ділянок на території Барвінківського району загальною вартістю майже 6 млн. грн.

Зазначені площі протягом 2015-2016 рр. на підставі наказів ГУ Держгеокадастру в області отримала в користування жінка-підприємець. Землі виділялися без проведення торгів для ведення фермерського господарства.

Однак у заяві на отримання ділянок жінка не обґрунтувала належним чином, навіщо орендує такі великі площі. Більше того, фермерське господарство вона протягом 3 років так і не зареєструвала. Підприємиця користувалася землями як фізособа, тому сплачувала лише орендну платню за землю. При цьому за умови створення ФГ до бюджету б надходили ще й податки від ведення господарської діяльності.

Господарство жінка зареєструвала лише після звернення прокуратури до суду.

Враховуючи те, що ділянки були орендовані та використовувалися з низкою порушень, суд задовольнив позовні вимоги прокурора про визнання незаконними та скасування наказів Держгеокадастру, визнання недійсними договорів оренди, скасування державної реєстрації ділянок та повернення їх у власність держави. Наразі триває час на апеляційне оскарження судового рішення.

Нагадаємо, за минулий тиждень органи прокуратури повернули державі землі вартістю майже 55 млн грн.

Українські Національні Новини

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