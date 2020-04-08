В Харьковской области проверяют 32 подозрения на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Харьковской области ожидаются результаты исследования 32 подозрений на COVID-19. Сейчас в области зафиксированы два летальных случая, в которых коронавирус не подтвержден. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки в нашей области подтвердилось еще 4 подозрения. 2 подозрения за последние сутки было опровергнуто. Следовательно, мы официально имеем 5 подтвержденных случаев и 3 опровергнутых подозрения. Ожидают подтверждения 32 подозрения (из них за последние сутки новых - 6)", - написал Кучер.
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По его словам, среди больных лиц 3 госпитализированы, 2 находятся на самоизоляции.
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Среди подозрений 15 человек госпитализированы и 15 - на самоизоляции.
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"К сожалению, имеем 2 летальных случая, но лабораторно COVID-19 не подтвержден. В ближайшее время эти подозрения будут сняты с учета. Среди официально подтвержденных случаев ни один человек не умер и официально не выздоровел", - добавил глава ОГА.
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Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные.