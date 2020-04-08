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На Харківщині перевіряють 32 підозри на COVID-19

На Харківщині перевіряють 32 підозри на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Харківській області очікуються результати дослідження щодо 32 підозр на COVID-19. Наразі в області зафіксовано два летальних випадки, у яких коронавірус не підтверджено. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Facebook, передає УНН.

"За останню добу в нашій області підтвердилося ще 4 підозри. 2 підозри за останню добу було спростовано. Отже, ми офіційно маємо 5 підтверджених випадків та 3 спростовані підозри. Очікують на підтвердження 32 підозри (з них за останню добу нових – 6)", - написав Кучер.

З його слів, серед хворих осіб 3 госпіталізовані, 2 перебувають на самоізоляції.

Серед підозр 15 людей госпіталізовано та 15 – на самоізоляції.

"На жаль, маємо 2 летальних випадки, але лабораторно COVID-19 не підтверджено. У найближчий час ці підозри будуть зняті з обліку. Серед офіційно підтверджених випадків жодна особа не померла та офіційно не одужала", - додав очільник ОДА.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні.

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