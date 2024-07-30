Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, а личного состава достаточно. Он также сообщил о 99% готовности фортификационных сооружений на границе.
Ситуация с безопасностью на границе с Беларусью абсолютно нормальная и контролируемая. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей на Ровенщине, передает корреспондент УНН.
Ситуация с безопасностью на границе с Беларусью абсолютно нормальная, контролируемая, и личного состава достаточно
Дополнение
Зеленский сообщал, что фортификационные сооружения на границе с Беларусью и Волынской областью завершены на 99%.
Зеленський на Волині: оглянув будівництво фортифікацій та провів нараду щодо захисту кордону із рф та білоруссю30 июля 2024, 10:22 • 26272 просмотра