Ситуация с безопасностью на границе с Беларусью абсолютно нормальная и контролируемая. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей на Ровенщине, передает корреспондент УНН.

Ситуация с безопасностью на границе с Беларусью абсолютно нормальная, контролируемая, и личного состава достаточно - сказал Зеленский.

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Зеленский сообщал, что фортификационные сооружения на границе с Беларусью и Волынской областью завершены на 99%.

Зеленський на Волині: оглянув будівництво фортифікацій та провів нараду щодо захисту кордону із рф та білоруссю