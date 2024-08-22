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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 06:29  •  21442 просмотра

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Представитель Госпогранслужбы сообщил об отсутствии перемещений техники и войск беларуси на границе с Украиной. Однако не исключается возможность провокаций и давления со стороны россии на беларусь.

Ситуация по линии границы с беларусью остается без изменений. Перемещение техники и личного состава из подразделений армии беларуси не происходит. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Ситуация по линии границы, по тому, что мы можем визуально наблюдать, - вообще без изменений. Ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии беларуси не происходит

- сказал Демченко.

Также он не исключает, что для того, чтобы продолжать нагнетать ситуацию или создавать картинку, вглубь территории беларуси может осуществляться перемещение различной техники, возможно, в небольшом количестве.

"Я не исключаю, что чтобы продолжать нагнетать или создавать картинку, вглубь территории беларуси может осуществляться перемещение различной техники, возможно, в небольшом количестве. Но нужно понимать, что в целом для нас это направление по-прежнему остается угрожающим. Надо понимать, что на беларусь, скорее всего, россия продолжает давить для того, чтобы она пыталась дестабилизировать ситуацию по границе, или, возможно, более полно присоединилась к этой войне. Надеюсь, что у беларуси хватит здравого смысла не поддаваться на все эти действия россии, на давление россии", - отметил Демченко.

Дополнение

Associated Press сообщало, что после того, как белорусский правитель александр лукашенко объявил, что разместит почти треть вооруженных сил страны на границе с Украиной, беларусь перебросила туда самолеты и войска ПВО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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