На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники
Киев • УНН
Представитель Госпогранслужбы сообщил об отсутствии перемещений техники и войск беларуси на границе с Украиной. Однако не исключается возможность провокаций и давления со стороны россии на беларусь.
Ситуация по линии границы с беларусью остается без изменений. Перемещение техники и личного состава из подразделений армии беларуси не происходит. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.
Ситуация по линии границы, по тому, что мы можем визуально наблюдать, - вообще без изменений. Ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии беларуси не происходит
Также он не исключает, что для того, чтобы продолжать нагнетать ситуацию или создавать картинку, вглубь территории беларуси может осуществляться перемещение различной техники, возможно, в небольшом количестве.
"Я не исключаю, что чтобы продолжать нагнетать или создавать картинку, вглубь территории беларуси может осуществляться перемещение различной техники, возможно, в небольшом количестве. Но нужно понимать, что в целом для нас это направление по-прежнему остается угрожающим. Надо понимать, что на беларусь, скорее всего, россия продолжает давить для того, чтобы она пыталась дестабилизировать ситуацию по границе, или, возможно, более полно присоединилась к этой войне. Надеюсь, что у беларуси хватит здравого смысла не поддаваться на все эти действия россии, на давление россии", - отметил Демченко.
Дополнение
Associated Press сообщало, что после того, как белорусский правитель александр лукашенко объявил, что разместит почти треть вооруженных сил страны на границе с Украиной, беларусь перебросила туда самолеты и войска ПВО.